Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Копа Лібертадорес-2021 зустрічалися дві бразильські команди - Палмейрас та Фламенго. Перемогу святкували перші (2:1).

Справжнім героєм матчу став гравець Палмейраса Дейверсон, який, окрім переможного голу на 95-й хвилині, ще й відзначився незбагненною симуляцією після легесенького дотику арбітра під завісу овертайму.

Слід додати, що Дейверсону вдалося провести всі свої активності за обмежений проміжок часу, позаяк на полі він з'явився аж на 90-й хвилині поєдинку.

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