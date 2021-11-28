Гравець забив Ворсклі на 10-й секунді

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16 туру української Прем'єр-ліги було забито найшвидший гол поточного сезону УПЛ.

Дніпро-1 забив у ворота Ворскли вже на 10-й секунді поєдинку. Після розіграшу м'яча у центрі поля послідувала передача на назад, а з опорної зони на вістря атаки - Олексій Гуцуляк переграв захисника суперника і забив гол.

Нагадаємо, що звання найшвидшого голу в історії УПЛ належить Роману Яремчуку. Цікаво, що на той момент форвард Олександрії забив на восьмій секунді також у ворота Ворскли 2016 року.

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