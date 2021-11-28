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Фігероа програв Фултону: відео найкращих моментів бою

Сьогодні 09:04 Віктор Слюсаренко 161 0
Відео цікавих моментів бою
Фігероа програв Фултону: відео найкращих моментів бою
#Фултон, #Фігероа

Джерело - Чемпіон.

В об'єднавчому поєдинку чемпіонів WBC і WBO у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг) американець Брендон Фігероа  (22-1-1, 17 KO) поступився співвітчизнику-фавориту Стівену Фултону  (20-0, 8 KO).

Бій тривав всі раунди. Долю переможців вирішили судді - 114-114, 116-112 та 116-112 на користь Фултона.

Раніше, Лопес програв Камбососу та втратив пояси.

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