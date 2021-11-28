Джерело - Чемпіон.
В об'єднавчому поєдинку чемпіонів WBC і WBO у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг) американець Брендон Фігероа (22-1-1, 17 KO) поступився співвітчизнику-фавориту Стівену Фултону (20-0, 8 KO).
Бій тривав всі раунди. Долю переможців вирішили судді - 114-114, 116-112 та 116-112 на користь Фултона.
Punches in bunches 😤🔥#FigueroaFulton pic.twitter.com/vPcfHZyaSn— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) November 28, 2021
This fight is awesome 👏👏#FigueroaFulton pic.twitter.com/6z2ZSoUbir— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) November 28, 2021
Non-stop action 😮😮#FigueroaFulton pic.twitter.com/LyUEYBDKE2— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) November 28, 2021
Раніше, Лопес програв Камбососу та втратив пояси.
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