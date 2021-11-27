Шедевральний гол Яремчука в ворота Казахстану: нападник збірної України святкує день народження

Джерело - Чемпіон.

27 листопада свій 26 день народження святкує форвард збірної України та португальської Бенфіки Роман Яремчук.

Яремчук став основним нападником збірної за каденції Шевченка та встиг забити 12 голів у 36 матчах за національну команду.

Напевне, найкращий свій гол у синьо-жовтій футболці Яремчук забив у виїзній грі в ворота збірної Казахстану на 2-й хвилині матчу кваліфікації чемпіонеату світу.

Нагадаємо, Яремчук разом із збірною пробився в плей-оф кваліфікації, де зіграє в півфіналі стикових ігор проти збірної Шотландії.

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