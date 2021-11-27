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Відомий журналіст пообяців з'їсти газету в прямому ефірі в разі виходу збірної Росії на чемпіонат світу

Сьогодні 14:59 Андрій Твердохліб 58 0
Відомий журналіст пообяців з'їсти газету в прямому ефірі в разі виходу збірної Росії на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

Російський журналіст Максим Алланазаров впевнений, що збірна Росії не проб'ється на чемпіонат світу, який відбудеться в Катарі в 2022 році

Про це Алланазаров написав у своєму телеграм-каналі.

"Жодних шансів на вихід немає. Я продовжую стверджувати, що найслабше покоління російських футболістів не виконає завдання. На жаль, але діти ліміту сьогодні не здатні провести два матчі поспіль на надмірному для себе рівні проти сильних суперників. Якщо пройдемо на чемпіонат світу, у прямому ефірі каналу "Вийшли" з'їм першу смугу газети Спорт-Експрес наступного дня після матчу зі шведами чи чехами", - заявив журналіст.

Збірна Росії в півфіналі плей-оф кваліфікації зіграє проти збірної Польщі. У фіналі переможець згаданої пари зіграє з переможцем матчу Чехія - Швеція.

Нагадаємо, збірна України зіграє з Шотландією.

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