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Фани Боруссії влаштували заворушення в Лісабоні після вильоту з Ліги чемпіонів

Сьогодні 18:00 Андрій Дунець 305 1
Фани Боруссії влаштували заворушення в Лісабоні після вильоту з Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Боруссія, #Спортинг

Джерело - Чемпіон.

В матчі 5-го туру ЛЧ дортмундська Боруссія гостювала у столиці Португалії. Поєдинок проти Спортинга був зіткненням двох конкурентів за друге місце в групі, втім, португальці святкували впевнену перемогу (3:1) і гарантували собі лігочемпіонівську весну, відправивши тим самим Дортмунд до Ліги Європи.

Активні вболівальники Боруссії, які завітали до Лісабона, аби підтримати своїх, були розлючені таким підсумком. Фани вирішили "реабілітуватись" за футболістів позафутбольними діями. 

Підсумок: масштабні зіткнення та четверо затриманих дортмундських ультрас.

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