Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру Ліги чемпіонів Ліверпуль приймав Порту. Мерсисайдці достроково виграли свою групу, а тому найцікавіше відбувалося не в ігровий час.

Після фінального свистка один юний вболівальник вирішив зробити все, щоб цей матч став для нього особливим. Він вибіг на поле та, перекинувшись кількома словами із Енді Робертсоном, приватизував м'яч.

Намагання стюардів стадіону Енфілд Роуд наздогнати спритника не мали успіху:

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