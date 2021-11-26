Захисник Барси травмувався, святкуючи гол, якого не було

Рональд Араухо побіг святкувати взяття воріт і відчув м'язовий спам

Джерело - XSport.

У матчі групового раунду Ліги Чемпіонів між Барселоною та Бенфікою захисник каталонців Рональд Араухо отримав безглузде травмування.

Як повідомляє XSport, Араухо відзначився у воротах португальців і в пориві радості побіг святкувати. Але, зробивши різкий ривок, гравець опустився на газон, бо відчув м'язовий спазм. Тож Араухо не зміг продовжити матч і був одразу замінений.

Але найцікавіше в цій ситуації те, що взяття воріт не було зараховане через офсайд. Таким чином Араухо отримав травму, святкуючи гол, якого навіть не було.

Як відомо, матч Барселона - Бенфіка завершився внічию 0:0.

Нагадаємо, раніше стали відомі терміни відновлення півзахисника Барселони Ансу Фаті.

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