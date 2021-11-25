Джерело - Чемпіон.
24-річний український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко задоволений перемогою команди над ПСЖ у матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів (2:1).
Про це заявив сам гравець.
"Відмінна реакція та результат для команди. Молодці, хлопці", - зазначив Зінченко.
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Нагадаємо, Зінченко отримав вкрай низьку оцінку за матч із ПСЖ.
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