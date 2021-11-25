Українець відіграв перший тайм матчу з ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

24-річний український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко задоволений перемогою команди над ПСЖ у матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів (2:1).

Про це заявив сам гравець.

"Відмінна реакція та результат для команди. Молодці, хлопці", - зазначив Зінченко.

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Нагадаємо, Зінченко отримав вкрай низьку оцінку за матч із ПСЖ.

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