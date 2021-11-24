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Український футзаліст отримав жахливу травму

Сьогодні 10:55 Віктор Слюсаренко 203 0
Поєдинок любителів у Харкові призвів до трагедії
Український футзаліст отримав жахливу травму
#Кісіль, #Харків

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок харківського аматорського футзального турніру Металіст-Ліга між командами Fonarik та Трактор ознаменувалася жахливою травмою 35-річного воротаря команди Fonarik Сергія Кісіля.

Вже на п'ятій хвилині матчу Кісіль в ігровому зіткненні отримав перелом двох кісток гомілки. Карета швидкої допомоги доправила постраждалого до лікарні, де днями йому зроблять операцію. На футболіста чекає встановлення титанового імпланту та тривала реабілітація.

(момент на відео з 2:25)

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