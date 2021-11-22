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Динамо провело тренування перед матчем із Баварією

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Динамо провело тренування перед матчем із Баварією
#Баварія, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 листопада, гравці Динамо провели тренування перед матчем Ліги чемпіонів з Баварією.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

У понеділок команда ночує на базі, а у день гри проведе теоретичну установку. На стадіон динамівці вирушать приблизно за дві години до стартового свистка.

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Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Матч Динамо - Баварія відбудеться 23 листопада на Олімпійському і розпочнеться о 19:45.

Нагадаємо, Кіміх та Гнабрі залишилися поза заявкою Баварії на матч з Динамо.

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