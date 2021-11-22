Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 листопада, гравці Динамо провели тренування перед матчем Ліги чемпіонів з Баварією.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
У понеділок команда ночує на базі, а у день гри проведе теоретичну установку. На стадіон динамівці вирушать приблизно за дві години до стартового свистка.
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Матч Динамо - Баварія відбудеться 23 листопада на Олімпійському і розпочнеться о 19:45.
Нагадаємо, Кіміх та Гнабрі залишилися поза заявкою Баварії на матч з Динамо.
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