Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 листопада, гравці Динамо провели тренування перед матчем Ліги чемпіонів з Баварією.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

У понеділок команда ночує на базі, а у день гри проведе теоретичну установку. На стадіон динамівці вирушать приблизно за дві години до стартового свистка.

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Матч Динамо - Баварія відбудеться 23 листопада на Олімпійському і розпочнеться о 19:45.

Нагадаємо, Кіміх та Гнабрі залишилися поза заявкою Баварії на матч з Динамо.

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