Джерело - Чемпіон.

В аеропорту Санкт-Петербурга затриманий заслужений тренер Росії з плавання Олександр Ільїн.

Про це розповіла чотириразова чемпіонка Європи з плавання брасом Віталіна Сімонова в Instagram.

Ільїна заарештували в аеропорту Пулково за те, що він відмовився вдягати маску. Після чого співробітники поліції скрутили 63-річного тренера та доставили до відділу поліції.

"Так би злочинців затримували! Мене теж хотіли заламати", - підписала відео Сімонова.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vitalina Simonova (@vita_simonova)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua