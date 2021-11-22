Джерело - Чемпіон.
В аеропорту Санкт-Петербурга затриманий заслужений тренер Росії з плавання Олександр Ільїн.
Про це розповіла чотириразова чемпіонка Європи з плавання брасом Віталіна Сімонова в Instagram.
Ільїна заарештували в аеропорту Пулково за те, що він відмовився вдягати маску. Після чого співробітники поліції скрутили 63-річного тренера та доставили до відділу поліції.
"Так би злочинців затримували! Мене теж хотіли заламати", - підписала відео Сімонова.
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