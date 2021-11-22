Джерело - Чемпіон.

Офіційною датою припинення існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік вважається восьме грудня 1991-го року, коли президенти України, Білорусі та Росії підписали договір про створення СНД.

У листопаді того року відбувався Кубок СРСР, який на відміну від чемпіонату розігрувався за системою осінь-весна. Саме в Кубку Динамо зіграло свій останній офіційний матч в союзному футбольному турнірі.

22 листопада 1991-го року в рамках 1/8 фіналу кияни зустрілись з Динамо з Мінська. Під керівництвом Анатолія Пузача команда зі столиці України здобула впевнену перемогу 2:0. В першому таймі відзначився Володимир Шаран, а одразу після перерви перевагу подвоїв Олег Саленко.

Склад Динамо у тому матчі: Кутепов, Лужний, Цвейба, Алексаненков, Шматоваленко, Ковалець (Яковенко 46), В.Мороз, Ю.Мороз, Саленко, Беца (Грицина 63), Шаран (Безмертний 26).

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