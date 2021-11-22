Джерело - Чемпіон.

Чоловіча національна збірна України під керівництвом Айнарса Багатскіса розпочала в Києві підготовку до стартових матчів кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу 2023 року.

Команда зіграє 26 листопада в Тбілісі проти Грузії та 29 листопада в столичному Палаці спорту проти Північної Македонії.

До табору команди приєднався натуралізований американський новачок Будівельника Джером Рендл, який замінив травмованого В’ячеслава Боброва.

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