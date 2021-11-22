 Неймовірна краса та грація: українка Яхно предстала у вишуканому образі. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
Збірна України сенсаційно виграла командний чемпіонат Європи
Вчора 22:54 927
Як УАФ в особі Павелка знецінила Петракова
Сьогодні 04:36 4187 3
18-річний юнак зіпсував дебют Шевченка в Серії А, другий гол ганця - шедевр
Сьогодні 00:32 425
Дженоа Шевченка програв Ромі Моурінью. Результати матчів 13 туру Серії А
Вчора 23:38 1148
ВІДЕО. Шикарний гол Зубкова а-ля Ярмоленко допоміг Ференцварошу розгромити Фехервар
Вчора 23:32 507
Галичанка вийшла до 1/8 фіналу Кубка ЄГФ
Вчора 22:24 291 1
УПЛ. Десна вдома поступилася Колосу у 15 турі
Вчора 21:23 334
Гамільтон виграв перший в історії Гран-прі Катару
Вчора 20:09 268
Зверєв вдруге виграв Підсумковий турнір ATP
Вчора 19:59 546
УПЛ. Ворскла у більшості знищила Маріуполь у 15 турі
Вчора 18:54 416
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Як УАФ в особі Павелка знецінила Петракова
Як УАФ в особі Павелка знецінила Петракова Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:36 4172 3
Неймовірна краса та грація: українка Яхно предстала у вишуканому образі
Неймовірна краса та грація: українка Яхно предстала у вишуканому образі Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:55 381
18-річний юнак зіпсував дебют Шевченка в Серії А, другий гол ганця - шедевр
18-річний юнак зіпсував дебют Шевченка в Серії А, другий гол ганця - шедевр Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:32 420
ВІДЕО. Шикарний гол Зубкова а-ля Ярмоленко допоміг Ференцварошу розгромити Фехервар
ВІДЕО. Шикарний гол Зубкова а-ля Ярмоленко допоміг Ференцварошу розгромити Фехервар Андрій Твердохліб
Вчора 23:32 502
Ваші сідниці будуть горіти як мої: Бех-Романчук дала майстер клас для дівчат
Ваші сідниці будуть горіти як мої: Бех-Романчук дала майстер клас для дівчат Андрій Твердохліб
Вчора 23:21 342
У Франції знову скандал: матч Ліон - Марсель перервано через уболівальників
У Франції знову скандал: матч Ліон - Марсель перервано через уболівальників Андрій Твердохліб
Вчора 22:30 1061
Фото дня: Шевченко дебютував на чолі Дженоа
Фото дня: Шевченко дебютував на чолі Дженоа Андрій Твердохліб
Вчора 22:18 801
Шевченко дебютує на чолі Дженоа в матчі з Ромою, у 2004 році гол українця в ворота римлян приніс Мілану чемпіонство
Шевченко дебютує на чолі Дженоа в матчі з Ромою, у 2004 році гол українця в ворота римлян приніс Мілану чемпіонство Андрій Твердохліб
Вчора 18:36 1013
Американський телеканал висміяв зірку Лейкерс у прямому ефірі
Американський телеканал висміяв зірку Лейкерс у прямому ефірі Андрій Твердохліб
Вчора 15:06 346
Мессі забив перший гол у чемпіонаті Франції
Мессі забив перший гол у чемпіонаті Франції Андрій Твердохліб
20.11.2021 21:58 1174
Гравець Мотора став автором найкращого голу туру Ліги чемпіонів
Гравець Мотора став автором найкращого голу туру Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
19.11.2021 20:47 574
За неймовірною траєкторією: Гармаш забив гол у нижній кут воріт Чорноморця
За неймовірною траєкторією: Гармаш забив гол у нижній кут воріт Чорноморця Віктор Слюсаренко
19.11.2021 20:41 1049
Вітіньйо за сім хвилин оформив дубль у матчі з Чорноморцем
Вітіньйо за сім хвилин оформив дубль у матчі з Чорноморцем Віктор Слюсаренко
19.11.2021 20:10 701
Усик влаштував дуель поглядів з донькою
Усик влаштував дуель поглядів з донькою Віктор Слюсаренко
19.11.2021 19:41 573
Українка забила найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів
Українка забила найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів Віктор Слюсаренко
19.11.2021 18:09 632
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
04:36 Блог Як УАФ в особі Павелка знецінила Петракова 4187 3
02:55 Блог Неймовірна краса та грація: українка Яхно предстала у вишуканому образі 404
01:07 Футбол Атлетіко - Мілан: де дивитися матч Ліги чемпіонів 234
00:56 Футбол Ліверпуль - Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів 241
00:46 Футбол Шевченко: Якщо залилишимось у Серії А, це буде схожим на виграш Ліги чемпіонів 316
00:34 Футбол Шевченко: Команда проявила характер, але нам не вистачило сил у кінці матчу 345
00:32 Блог 18-річний юнак зіпсував дебют Шевченка в Серії А, другий гол ганця - шедевр 425
21 Листопада 2021
23:56 Футбол Реал на виїзді впевнено переграв Гранаду. Результати матчів 14 туру Ла-Ліги 632
23:47 Бокс Ф'юрі анонсував приблизну дату наступного бою 399
23:38 Футбол Дженоа Шевченка програв Ромі Моурінью. Результати матчів 13 туру Серії А 1148
23:32 Блог ВІДЕО. Шикарний гол Зубкова а-ля Ярмоленко допоміг Ференцварошу розгромити Фехервар 507
23:25 Бокс Промоутер: Вважаю Ломаченка особливим боксером 336
23:21 Блог Ваші сідниці будуть горіти як мої: Бех-Романчук дала майстер клас для дівчат 344
23:18 Футбол Брест знищив Ланс. Результати матчів 14 туру Ліги 1 472
23:10 Волейбол Епіцентр-Подоляни та Барком-Кажани здобули переконливі перемоги. Результати матчів чоловічої Суперліги 282
22:54 Шахи Збірна України сенсаційно виграла командний чемпіонат Європи 927
22:39 Футбол Гранада - Реал 1:4. Огляд матчу 328
22:30 Блог У Франції знову скандал: матч Ліон - Марсель перервано через уболівальників 1072
22:24 Гандбол Галичанка вийшла до 1/8 фіналу Кубка ЄГФ 291 1
22:18 Блог Фото дня: Шевченко дебютував на чолі Дженоа 801
22:11 Футбол Десна - Колос 0:1. Огляд матчу 355
21:56 Бокс Портер завершить кар'єру після поразки від Кроуфорда 303
21:34 Пряма трансляція Серія А. Дженоа - Рома: онлайн-трансляція. LIVE 2619
21:30 Футбол Рома - Зоря: де дивитися матч Ліги Конференцій 398
21:23 Футбол УПЛ. Десна вдома поступилася Колосу у 15 турі 334

Неймовірна краса та грація: українка Яхно предстала у вишуканому образі

Сьогодні 02:55 Андрій Твердохліб 404 0
Неймовірна краса та грація: українка Яхно предстала у вишуканому образі

Джерело - Instagram.

Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо в командних змаганнях з артистичного плавання Єлизавета Яхно опублікувала в своєму Instagram серію неймовірних світлин.

23-спортсменка предстала перед публікою у надзвичайно романтичному образі - красива та граціозна.

Ваші сідниці будуть горіти як мої: Бех-Романчук дала майстер клас для дівчат

15 українок, які зачарували світ на Олімпійських іграх у Токіо

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()