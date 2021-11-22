Джерело - Instagram.

Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо в командних змаганнях з артистичного плавання Єлизавета Яхно опублікувала в своєму Instagram серію неймовірних світлин.

23-спортсменка предстала перед публікою у надзвичайно романтичному образі - красива та граціозна.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua