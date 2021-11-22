Джерело - Instagram.
Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо в командних змаганнях з артистичного плавання Єлизавета Яхно опублікувала в своєму Instagram серію неймовірних світлин.
23-спортсменка предстала перед публікою у надзвичайно романтичному образі - красива та граціозна.
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