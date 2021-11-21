ВІДЕО. Шикарний гол Зубкова а-ля Ярмоленко допоміг Ференцварошу розгромити Фехервар

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України та угорського Ференцвароша Олександр Зубков відзначився шикарним голом у 13 турі чемпіонату Угорщини в ворота Фехенвара.

Фраді розгромила суперника (3:0), а український півзахисник забив перший і переможний гол у грі на 10-й хвилині. Зубков ввімкнув "режим Ярмоленка", вишукано розібрався із захисниками суперника і шикарно пробив.

Зубков з'явився на полі в стартовому складі та відіграв 87 хвилин. У складі Фехенвара увесь матч провели Євген Макаренко та Іван Петряк.

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