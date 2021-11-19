Джерело - Чемпіон.
У Києві відбувається матч 15-го туру УПЛ Чорноморець - Динамо.
На 49-ій хвилині зустрічі Денис Гармаш з 25 метрів за неймовірною траєкторією поцілив у нижній кут воріт одеської команди, встановивши рахунок 4:1.
Відзначимо, що Гармаш вийшов на заміну у перерві матчу.
Раніше, у складі Динамо Вітіньйо оформив дубль.
У нинішньому сезоні УПЛ у складі Динамо Гармаш забив сім голів.
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