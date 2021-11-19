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Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців

Сьогодні 18:03 Андрій Твердохліб 8859
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні в світі налічується близько 80 мільйонів близнюків. Є вони і в футболіМаксим Розенко пригадує деякі знакові тандеми.

Феномен близнюків існує і вивчається науковими світилами. Наприклад, близнюки розмовляють між собою на незрозумілій для оточуючих мові. Це явище називається кріптофазія. А ось як називається явище, коли обидва близнюки йдуть підкорювати футбольні вершини, наука ще не визначилася. Але, так чи інакше, вони надають футболу колориту, хоча домагаються, як правило, різних успіхів. Це і зрозуміло - переможець завжди один, і комусь доводиться поступатися.

В українському чемпіонаті в 90-х у складі шепетівського Темпа, а потім і тернопільської Ниви грали брати Капанадзе - Автанділ і Таріел. Славу футболістів їм напророкувала ще акушерка в пологовому будинку, яка, приймаючи пологи, вигукнула: "О, так тут ціла команда". Цікаво, що в Темпі частіше забивав Таріел, а в тернопільській Ниві в кращі бомбардири вибився Автанділ. Пов'язано це з тим, що всю свою кар'єру брати грали в півзахисті, а в Ниві Автанділа перекваліфікували в форварди. До слова, Автанділ і вчився краще брата, часто рятуючи його і в школі, і в інституті. Але на цьому відмінності в їх житті закінчуються. Навіть діти у них з'являлися в сім'ї за одним сценарієм - спочатку в обох народилися сини, а потім дочки.

Українським уболівальникам зі стажем добре пам'ятають півфінал Кубка Кубків 1975 року, між київським Динамо і нідерландським ПСВ. Тоді підопічні Валерія Лобановського виграли двоматчеву дуель (3:0 і 1:2), а в складі суперника на поле вийшли Рене і Віллі ван дер Керкхоф - футболісти, які зіграли на чемпіонатах світу-1978. Ні в житті, ні на футбольному полі вони не були схожі характерами. Рене за свої швидкісні забіги по правому флангу отримав прізвисько "Ракета", а за межами футбольного поля був відомий своїми нічними пригодами. А ось Віллі вів серйозний спосіб життя, на поле виконував функції плеймейкера і багато тренерів захоплювалися його світлою головою.

Нідерландську естафету у дер Керкхоф взяли де Бури - Франк і Рональд. Після завершення кар'єри першому дісталася слава, другому повага. Франк провів у складі збірної своєї країни 112 матчів, Рональд - 67. Наприкінці ігрової карєри на легіонерські хліба в Катар вони поїхали разом.

Близнюки Ервін і Хельмут Кремерс з Німеччини мають схожу долю. Обидва починали в Боруссії з Менхенгладбаха. У різні роки майже одночасно зламали руки, травмували ноги, отримали травми стопи і ахіллесова сухожилля. І на пенсію пішли теж одночасно, так що заздрити один одному їм не доводиться. Якщо не враховувати, що Хельмут Кремер став чемпіоном світу-1974, а Ервіна не включили в заявку збірної Німеччини на цей турнір через порушення дисципліни. Хоча більше за бундестім грав саме Ервін - він провів за збірну 15 матчів, забив 3 голи. Хельмут зіграв за національну команду 8 матчів. Ще одна їх відмінність - амплуа. Ервін грав в нападі, Хельмут - в захисті.

Півзахисники Ларс і Свен Бендер зараз виступають за Байєр Леверкузен. Обидва мають у своєму активі ігри за бундестім, обидва в складі олімпійської команди завоювали срібні медалі на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейо-2016. У Ларса також бронзова медаль Євро-2012, яке пройшло в Україні і Польщі. А Свен з дортмундською Борусією двічі виграв бундеслігу і Суперкубок Німеччини.

Хаміт Алтинтоп на 10 хвилин старший за свого брата-близнюка Халіла. Брати народилися в німецькому Гельзенкірхені, але виступали за збірну Туреччини. Більш вдало кар'єра склалася у Хаміта, який на Євро-2008 потрапив в символічну збірну турніру за версією ФІФА, грав за Шальке-04, Баварію, Реал і Галатасарай. Халіл теж не розгубився - виступав за Кайзерслаутерн, Шальке-04, Айнтрахт, Трабзонспор і Аугсбург. Починали брати разом в Ваттеншайд в 2000 році.

За збірну Швейцарії виступали брати-близнюки Дегени. Філіп навіть зіграв проти збірної України в 1/8 фіналу чемпіонату світу в Німеччині-2006, а його брат Давид тоді залишився на лавці запасних. Філіп цементував оборону швейцарських Арау, Базеля, дортмундської Боруссії, Ліверпуля та Штутгарта. Давид за виключенням не дуже вдалою відрядження в менхенгладбахську Боруссію всю ігрову кар'єру провів в Швейцарії. Разом з братом виступав за Арау і Базель, без брата за Янг Бойз.

22 лютого 1973 року в родині тбіліських лікарів Арвеладзе народилися близнюки - Шота і Арчіл. По стопах батьків вони не пішли, а записалися в футбольну школу імені Месхі. Крок за кроком хлопці доросли до збірної Грузії і разом були запрошені до турецького Трабзонспор. Але потім шляхи-дороги братів розійшлися. Арчіл волів синицю в руці, а ось Шота чимало і небезуспішно поблукав по Європі, виступав за Аякс, шотландський Рейнджерс, голландський АЗ та іспанський Леванте. За збірну Грузії Шота провів 60 матчів та забив 26 голів, після чого за рішенням Грузинської федерації футболу за ним в збірній навічно закріплений 11-й номер.

У складі московського Торпедо в 80-х грали Юрій та Микола Савичеви. Усі радості й біди ділили навпіл, але в якийсь момент фортуна вирішила, що простувати над обома немає сенсу і вручила перст долі Юрію. Він і вирішальний гол забив у фінальному матчі на Олімпіаді в Сеулі-1988, примірявши на себе разом з командою лаври олімпійського чемпіона, і за кордоном встиг пограти. У тому числі разом з Олегом Протасовим і Геннадієм Литовченком під керівництвом Олега Блохіна в грецькому Олімпіакосі.

А ось Микола, хоча і був запрошений під прапори олімпійської збірної СРСР, але через травму залишився не при справах. При цьому взагалі зав'язав з футболом в 30 років через цілий букет травм.

До того, як спалахнула зірка Мохамеда Салаха, найвідомішими футболістами Єгипту вважалися близнюки Хоссам і Ібрагім Хассан. Але, не дивлячись на свій родинний статус, один з них став "енергетичним вампіром" іншого. Хоссам був на голову вище свого брата за всіма показниками. Він і кращим гравцем Африки ставав, і рекорд за кількістю матчів за свою збірну встановлював - 160. Коли ж його запросили пограти в Європі, то неодмінною умовою він ставив запрошення Ібрагіма. Власникам грецького ПАОК, а потім і швейцарського Ксамакса довелося погоджуватися. Ось тільки Ібрагім негативно впливав на імідж свого прізвища. У той час як Хоссам в поті чола відпрацьовував свої гроші, Ібрагім встиг завоювати славу костолома на футбольному полі. Тому захисника-грубіяна на поле випускали не часто. Однак, брат терпів і вперше перейшов в новий клуб без свого "сателіти" лише в 34-річному віці.

Український слід

Близнюки Борис і Григорій Баранці теж вважали за краще не розлучатися один з одним і на роботі. Разом переходили в 2005 році в Спартак Івано-Франківськ, в 2006 році в Газовик-Скала і ФК Львів, в 2010 році у львівські Карпати, в 2011 році в київську Оболонь, в 2013 році в Ниву Тернопіль, в 2014 році в Зірку Кіровоград, в 2016 році в Рух Винники.

Просто факт

Число близнят по відношенню до загальної кількості новонароджених в різних країнах і на різних континентах різні, але в цілому тенденція така, що воно продовжує рости. У порівнянні з 60-ми роками минулого століття, відсоток народження близнюків виріс майже в 2,5 рази. Про причини цього явища багато говорять, і серед основних причин називають успіхи сучасної медицини в області лікування безпліддя.

Максим Розенко, Чемпіон

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