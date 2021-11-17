Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер збірної України Андреа Мальдера привітав свою колишню команду з виходом у плей-оф відбору на ЧС-2022.

"Мої привітання всім гравцям, персоналу збірної України та фантастичним уболівальникам із важливим результатом", - написав Мальдера у себе в Інстаграмі.

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Нагадаємо, з 2016 до 2021 року Мальдера був асистентом Андрія Шевченка у збірній України. При цьому до тренерського штабу Шевченка до Дженоа Мальдера не увійшов.

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