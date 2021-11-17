Джерело - Чемпіон.

На Камп Ноу відбулася презентація новачка Барселони 38-річного бразильського захисника Дані Алвеса.

Перед заходом футболіст відірвав шматок газону та понюхав.

"Пахне Камп Ноу! Пахне титулами! Пахне трофеями", - зазначив Алвес.

Контракт Дані Алвеса з Барселоною буде розрахований до кінця сезону, проте виступати за команду він зможе лише з січня, коли відкриється трансферне вікно. Раніше ветеран грав за каталонський клуб із 2008 по 2016 рік.

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