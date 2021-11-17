Джерело - Чемпіон.

Збірна України пробила у плей-оф відбору ЧС-2022. Синьо-жовті подякували фанатам за підтримку, які подолали такий довгий шлях до Боснії і Герцеговини.

Відео виклав на своїй сторінці один із лідерів команди Тарас Степаненко.

"Це був лише перший крок! Довгий, складний, важливий! Крок до Мундіалю. Знаємо, попереду стики та багато роботи. А зараз хочеться просто порадіти за себе, за збірну, за всю Україну. З перемогою", - написав Степаненко.

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