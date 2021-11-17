Джерело - Чемпіон.
Трагедія ледь не сталася у Португалії під час аматорського футбольного матчу, але арбітр врятував життя гравцю, який знепритомнів.
Про це повідомляє Jornal de Noticias.
Під час гри між командами Педрас Рубас та Олівейро ду Дору у повітрі жорстко зіткнулися два футболісти. 18-річний Жозе Габріель вдарився головою і непритомний звалився на газон.
Поки всі чекали, коли гравці піднімуться, 32-річний рефері Самуель Кунья кинувся на допомогу. І не дарма: Жозе знепритомнів і не дихав. Екстрена реанімація включила хлопця, а медики, що приспіли, забрали його до лікарні.
Як виявилося, саме рішучість та небайдужість судді врятували спортсмену життя. Наразі він перебуває у лікарні під наглядом лікарів, його життю нічого не загрожує.
За порятунок життя Футбольна асоціація Португалії нагородили арбітра почесною білою карткою.
Árbitro socorre jogador inanimado 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/2Ly5SGrWDI— Gol de Letra (@GoldeLetra7) November 15, 2021
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