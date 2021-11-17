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Отримав білу картку: Арбітр врятував життя футболісту

Сьогодні 10:39 Віктор Слюсаренко 111 0
Отримав білу картку: Арбітр врятував життя футболісту

Джерело - Чемпіон.

Трагедія ледь не сталася у Португалії під час аматорського футбольного матчу, але арбітр врятував життя гравцю, який знепритомнів.

Про це повідомляє Jornal de Noticias.

Під час гри між командами Педрас Рубас та Олівейро ду Дору у повітрі жорстко зіткнулися два футболісти. 18-річний Жозе Габріель вдарився головою і непритомний звалився на газон.

Поки всі чекали, коли гравці піднімуться, 32-річний рефері Самуель Кунья кинувся на допомогу. І не дарма: Жозе знепритомнів і не дихав. Екстрена реанімація включила хлопця, а медики, що приспіли, забрали його до лікарні.

Як виявилося, саме рішучість та небайдужість судді врятували спортсмену життя. Наразі він перебуває у лікарні під наглядом лікарів, його життю нічого не загрожує. 

За порятунок життя Футбольна асоціація Португалії нагородили арбітра почесною білою карткою.

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