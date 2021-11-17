Джерело - Чемпіон.

Трагедія ледь не сталася у Португалії під час аматорського футбольного матчу, але арбітр врятував життя гравцю, який знепритомнів.

Про це повідомляє Jornal de Noticias.

Під час гри між командами Педрас Рубас та Олівейро ду Дору у повітрі жорстко зіткнулися два футболісти. 18-річний Жозе Габріель вдарився головою і непритомний звалився на газон.

Поки всі чекали, коли гравці піднімуться, 32-річний рефері Самуель Кунья кинувся на допомогу. І не дарма: Жозе знепритомнів і не дихав. Екстрена реанімація включила хлопця, а медики, що приспіли, забрали його до лікарні.

Як виявилося, саме рішучість та небайдужість судді врятували спортсмену життя. Наразі він перебуває у лікарні під наглядом лікарів, його життю нічого не загрожує.

За порятунок життя Футбольна асоціація Португалії нагородили арбітра почесною білою карткою.

Árbitro socorre jogador inanimado 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/2Ly5SGrWDI — Gol de Letra (@GoldeLetra7) November 15, 2021

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