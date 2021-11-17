Джерело - Чемпіон.

Футболісти і тренери збірної України після перемоги над боснійцями (0:2) разом з уболівальниками виконали традиційний ритуал єднання.

Вийшло як завжди дуже емоційно та зворушливо.

THE WORLD FAMOUS UKRAINE CLAP



🇺🇦👏🇺🇦👏🇺🇦👏🇺🇦👏🇺🇦👏🇺🇦 pic.twitter.com/QzsnWOQeEw — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 16, 2021

Збірна України посіла друге місце в групі D і пробилася в плей-оф кваліфікації Мундіалю.

З ким зіграє Україна: визначились усі учасники плей-оф кваліфікації ЧС-2022

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