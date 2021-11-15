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Суддівський скандал: ПАР залишилася без ЧС через симуляцію гравця Лестера

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Фанати вже просять перегравання
Суддівський скандал: ПАР залишилася без ЧС через симуляцію гравця Лестера
Фото: Global Look Press
#Гана, #ПАР

Джерело - Чемпіон.

В останньому турі африканського відбору на ЧС-2022 ПАР та Гана грали за перше місце у групі і все вирішив єдиний гол Андре Айю з пенальті. 

Але заробили його вкрай дивно: одна з подач до штрафного майданчика ПАР закінчилася картинним падінням Деніела Амарті - мабуть, захисник Лестера зробив це настільки талановито, що сенегальський арбітр Магетт Н'Діайє призначив пенальті.

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