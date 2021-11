В останньому турі африканського відбору на ЧС-2022 ПАР та Гана грали за перше місце у групі і все вирішив єдиний гол Андре Айю з пенальті.

Але заробили його вкрай дивно: одна з подач до штрафного майданчика ПАР закінчилася картинним падінням Деніела Амарті - мабуть, захисник Лестера зробив це настільки талановито, що сенегальський арбітр Магетт Н'Діайє призначив пенальті.

Ghana make it to the World Cup play-offs thanks to this penalty decision and a 1-0 win over South Africa.



Wow. Just wow. 🤯#BlackStars #GHARSA #WCQ2022pic.twitter.com/Oxlda3kwhu