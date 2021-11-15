Як Бангура від Єзерського тікав. Ретро дня

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#Єзерський, #Динамо, #Шахтар, #Кубок України

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 листопада, свій 45-й день народження святкує ексфутболіст збірної України Володимир Єзерський.

Принагідно згадуємо один із найвідоміших епізодів ігрової кар'єри Єзерського. У фіналі Кубка України-2007/08 Шахтар переміг Динамо (2:0), але найбільше той матч запам'ятався грубою грою команд та великою кількістю вилучень.

На 80-й хвилині поєдинку, після чергової сутички на полі, неабиякі пристрасті розгорілися саме між Єзерським, що тоді виступав за гірників, та Ісмаелем Бангурою, який представляв Динамо. Володимир мав боксерське минуле, тому без роздумів кинувся наздоганяти гвінейського легіонера киян. Не наздогнав - це було на краще, що пізніше в інтерв'ю визнавав не лише президент Шахтаря Рінат Ахметов, а й сам захисник донеччан.

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