Джерело - Чемпіон.

Сьомий день зборів збірна України розпочала з ранкового тренування на НСК Олімпійський.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Під час розминки тренери, зокрема, запропонували футболістам ігрові вправи на уважність та кмітливість, які й користь приносять, і водночас є чудовою емоційною розрядкою. Фактор психологічного розвантаження на сьомий день спільної роботи має неабияке значення.

Далі збірна полетіла на матч. У столиці Боснії синьо-жовті розташуються в п’ятизірковому готелі Radon Plaza. Офіційне передматчеве тренування та заходи для медіа українці проведуть у місті Зениця 15 листопада: пресконференція Олександра Петракова та одного з гравців збірної розпочнеться о 18.30, а тренування - о 19.00 за київським часом (перші 15 хвилин заняття будуть відкритими для ЗМІ).

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