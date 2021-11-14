Руїс випадково влучив тренеру у щелепу: Відео потужного удару боксера

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу у важкій вазі Енді Руїс підтримує форму в очікуванні наступного суперника.
Під час тренування Руїс випадково лівим хуком поцілив у щелепу свого тренера.
When Andy Ruiz Jr accidentally landed a massive left hook on his coach, who somehow managed to stay standing…— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 13, 2021
[📽️ @Andy_Destroyer1] pic.twitter.com/yjGxXREQ89
Раніше, Руїс назвав дату повернення на ринг.
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