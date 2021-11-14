Футболіст відкрив рахунок у матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру групи А Другої ліги півзахисник вінницької Ниви Віктор Георгієв відзначився чудовим ударом у ворота Чайки.

На 52-й хвилині гравець вінницької команди відкрив рахунок у матчі, пробивши в один дотик з-за меж штрафного майданчика у дев'ятку воріт суперника. Матч завершився з рахунком 2:0.

Нагадаємо, львівські Карпати розгромили Дніпро у 18 турі Другої ліги.

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