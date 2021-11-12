Шмейхель пропустив гол аж у 9-му матчі

Джерело - Чемпіон.

Збірна Данії у 9-му матчі кваліфікації чемпіонату світу пропустила перший гол.

Данці на останніх хвилинах матчу пропустили гол від Фарерських островів. Це перший пропущений гол Данії. У перших восьми матчах вони зіграли без пропущених голів. Матч завершився з рахунком 3:1 на користь збірної Данії.

Каспер Шмейхель пропустив гол аж у 9-му матчі. Збірна Данії раніше посіла перше місце в групі і забезпечили собі участь на чемпіонаті світу в Катарі. До звітного матчу данці здобули вісім перемог у восьми іграх кваліфікації із загальним рахунком 27:0. Каспер Шмейхель був єдиним голкіпером, який у восьми матчах кваліфікації не пропустив жодного гола.

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