Джерело - Чемпіон.

Поки збірна Росії обігравала Кіпр у матчі кваліфікації чемпіонату світу на трибунах Газпром Арени було не менш спекотно.

При рахунку 1:0 на користь збірної Росії на фан-секторі за воротами почалася бійка.

Після бійки вболівальники практично у повному складі залишили фан-сектор. Причина такого вчинку тривалий час залишалася нез'ясованою.

Як пізніше повідомив телеграм-канал Інсайди від Карпа, уболівальники залишили Віраж на знак протесту на затримання одного з лідерів фанів Зеніту Олександра Мокасіна Румянцева.

Во время первого тайма на секторе болельщиков сборной России началась драка 👀 pic.twitter.com/KIQh9tDQxW — Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 11, 2021

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