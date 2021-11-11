Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 листопада, у Кельні стартував щорічний карнавал. Усі у місті традиційно вбираються у костюми та влаштовують свята.
Не відстають і футболісти Кельна. Вони вбралися в різних персонажів, а головний тренер команди Штеффен Баумгарт - у костюм єдинорога.
Et Schweinhorn hätt jesproche! ❤️🎊🤍 #effzeh pic.twitter.com/Z6oruo6D73— 1. FC Köln (@fckoeln) November 11, 2021
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua