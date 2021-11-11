Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 листопада, у Кельні стартував щорічний карнавал. Усі у місті традиційно вбираються у костюми та влаштовують свята.

Не відстають і футболісти Кельна. Вони вбралися в різних персонажів, а головний тренер команди Штеффен Баумгарт - у костюм єдинорога.

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