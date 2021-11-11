Джерело - Чемпіон.

45-річний український ексбоксер Володимир Кличко відпочиває на пляжі прибережного міста Санта-Моніка, яке розташоване у штаті Каліфорнія, США.

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Нагадаємо, урочиста церемонія включення колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Володимира Кличка до Міжнародної зали боксерської слави відбудеться 9-12 червня наступного року у Канастоті (штат Нью-Йорк, США).

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