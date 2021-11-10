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Барселона представила тренерський штаб Хаві

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Барселона представила тренерський штаб Хаві
#Хаві, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Барселона представила тренерський штаб нового головного тренера Хаві, який уже приступив до роботи в каталонському клубі.

Асистентами Хаві стали його старший брат Оскар Ернандес та Серхіо Алегре. За фізичну підготовку відповідатиме Іван Торрес. З воротарем працюватиме Хосе Рамон Де ла Фуенте, єдина людина, яка залишилася у тренерському штабі після зміни головного тренера. За аналітичну роботу відповідатимуть Девід Пратс, Тоні Лобо та Серхіо Гарсія.

Дебютний матч під керівництвом 41-річного Хаві синьо-гранатові проведуть 20 листопада проти Еспаньйола на Камп Ноу.

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Допис, поширений FC Barcelona (@fcbarcelona)

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