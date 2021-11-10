Фоден приємно здивував партнерів по команді чудовим голом

Джерело - Чемпіон.

21-річний півзахисник у складі збірної Англії готується до двох останніх поєдинків кваліфікаційного раунду. Філ Фоден приємно здивував партнерів по команді чудовим голом на тренуванні.

Фоден вирішив пробити в один дотик після верхової передачі і зробив це ідеально. Одноклубник Олександра Зінченка у Манчестер Сіті забив красивим голом у падінні через себе. Інші гравці англійської збірної високо оцінили таке взяття воріт, влаштувавши автору голу овації. Філ подякував партнеру по команді за передачу.

Phil Foden scores a worldie in England training 👀🔥 pic.twitter.com/vIv5aqHXGf — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 9, 2021

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