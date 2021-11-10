Джерело - Чемпіон.

9 листопада збірна України з футболу провела тренування на НСК Олімпійський, а потім прибула до Одеси на товариський матч із командою Болгарії.

Вилетівши з Києва о 17:45, вже за годину синьо-жовті приземлилися на аеродромі Південної Пальміри. Звідти збірники виїхали до готелю Брістоль, де й оселилися ще за 30 хвилин. Ввечері - тільки вечеря та відновлювальні процедури, а основна робота була виконана у першій половині дня у Києві.

11 листопада на стадіоні Чорноморець в Одесі в товариському матчі зустрінуться національні команди України та Болгарії. Вранці 12 листопада українська команда планує повернутися до Києва, де продовжить підготовку до вирішального поєдинку відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини, що відбудеться 16 листопада у Зениці.

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