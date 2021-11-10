Блоги | Champion.com.ua

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Кому офіційно належать українські клуби
Вчора 20:13 6210
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 15:12 7488
Чому б я не поставив на Шеву і Дженоа
Сьогодні 14:08 307
Дженоа може підписати Миколенка та орендувати Зінченка
Сьогодні 12:14 690
Україна - Болгарія: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:43 903
Шарафутдінов: Мені не подобається трансферна політика Шахтаря
Сьогодні 11:25 528
Лопес: Не бачу нікого, хто ризикне битися з Ломаченком
Сьогодні 11:12 557
Збірна Боснії та Герцеговини втратила ще одного лідера перед матчем з Україною
Сьогодні 10:55 650
Шарафутдінов: Що показують ТК Футбол? Нехай ще куплять права на чемпіонат Білорусі чи Казахстану
Сьогодні 09:11 1475 1
Україна - Болгарія: анонс і прогноз контрольного матчу
Вчора 20:26 1187
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Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 3 роки епічній перемозі українця
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 3 роки епічній перемозі українця Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:21 2439
У Нідерландах тренер попросив воротаря симулювати травму
У Нідерландах тренер попросив воротаря симулювати травму Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:46 304
Щоденник збірної України. Тренування на НСК та переліт до Одеси
Щоденник збірної України. Тренування на НСК та переліт до Одеси Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:53 421
Відомий український політик упевнено подолав нью-йоркський марафон
Відомий український політик упевнено подолав нью-йоркський марафон Андрій Твердохліб
Вчора 20:18 944
8 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу
8 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу Valeriy Ruchka
Вчора 17:31 3924
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Сьогодні 15:12 Сергей Шемшученко 7488 0
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Джерело - Чемпіон.

Провідний спортивний сайт України - Champion.com.ua запрошує на роботу редактора стрічки новин.

Вимоги:
- Дисциплінованість, пунктуальність, висока працездатність
- Знання українського та світового спорту
- Вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, стежити за регулярними спортивними подіями, швидко опрацьовувати великі обсяги інформації, статистики
- Знання форматів новин, жанрів журналістики
- Просунутий користувач ПК, знання Internet, Adobe Photoshop, базові знання HTML, досвід роботи з Content Management System (CMS)
- Грамотність, бездоганне володіння українською
- Добре знання англійської (переклад з англійської на українську)
- Обов'язкова наявність вдома Інтернет та широкого пакету ТБ
- Готовність працювати у гнучкому графіку
- Готовність до роботи на заходах
- Досвід роботи у спортивних ЗМІ вітається

Обов'язки:
- Написання новин, звітів, репортажів, статей, інтерв'ю
- Написання онлайн-коментарів спортивних подій
- Написання заголовків
- Формування стрічки новин 
- Обробка фото-, відеоматеріалів
- Визначення пріоритетних матеріалів

Ми пропонуємо:
- Конкурентний рівень ЗП
- Самореалізацію у провідній Інтернет-редакції
- Роботу у дружній команді молодих професіоналів

Контактна інформація:
Резюме надсилайте на адресу: [email protected] з позначкою "Робота".

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