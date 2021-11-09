Алессандро Дель П'єро - 46! Твіттер УЄФА привітав легендарного форварда

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9-го листопада, свій 46-й день народження святкує легенда Ювентуса та збірної Італії Алессандро Дель П'єро.

Алессандро утримує позицію найкращого бомбардира "Старої Сеньйори" (289 голів). Також Дель П'єро є лідером за кількістю матчів за туринців (705 поєдинків).

За Скуадру Адзурру футболіст зіграв 91 гру та забив 27 голів.

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