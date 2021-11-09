Алессандро Дель П'єро - 46! Твіттер УЄФА привітав легендарного форварда

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9-го листопада, свій 46-й день народження святкує легенда Ювентуса та збірної Італії Алессандро Дель П'єро.
Алессандро утримує позицію найкращого бомбардира "Старої Сеньйори" (289 голів). Також Дель П'єро є лідером за кількістю матчів за туринців (705 поєдинків).
За Скуадру Адзурру футболіст зіграв 91 гру та забив 27 голів.
Leggenda.— JuventusFC (@juventusfc) November 9, 2021
Buon compleanno, @delpieroale ⚪️⚫️ pic.twitter.com/bZpMuWgmgO
🇮🇹 С днем рождения, Алессандро Дель Пьеро! 🥳— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 9, 2021
🏆 Чемпион мира-2006 @delpieroale | @Azzurri pic.twitter.com/8KLb4DKCvQ
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