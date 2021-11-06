Відео дня. Сельта зробила божевільний камбек у грі з Барселоною

Джерело - Чемпіон.
У 13 турі чемпіонату Іспанії Сельта зуміла відігратися у грі проти Барселони, програючи після першого тайму - 0:3.
Рятівний гол за небесно-блакитних на 6-й доданій хвилині гри забив Яго Аспас.
Сельта Віго - Барселона 3:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 5 Фаті, 0:2 - 18 Бускетс, 0:3 - 34 Депай, 1:3 - 52 Аспас, 2:3 - 74 Ноліто, 3:3 - 90+6 Аспас
0:1 - 5' Фаті
0:2 - 18' Бускетс
0:3 - 34' Депай
1:3 - 52' Аспас
2:3 - 74' Ноліто
3:3 - 90+6' Аспас
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