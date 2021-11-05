 Школа беттінгу: всі ставки на єврокубки зіграли | Блоги | Champion.com.ua
Школа беттінгу: всі ставки на єврокубки зіграли
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Школа беттінгу: всі ставки на єврокубки зіграли

Сьогодні 20:38 Harry BettMan 217 0
BettMan виграє три єврокубкові дні поспіль
Школа беттінгу: всі ставки на єврокубки зіграли
BettMan знов все виграє
#Школа беттінгу, #BettMan

Привіт піпл, з вами знову BettMan. Вчора через особисті обставини я не встиг дати аналітику 4-го туру Ліги Європи, але встиг поставити експрес, який зіграв. Ця ставка вийшла доволі показовою стосовно моєї системи гри і сьогодні я дам роз’яснення, чому саме.

Але для початку про другий день Ліги Чемпіонів, який ми розбирали ось тут.

Як бачите, всі чотири ставки зіграли із запасом, тобто я поставив на непрограш певних команд, але всі вони перемогли, а три з чотирьох ще й із запасом у 2 м’ячі.

Реал - Шахтар, 2:1
Хоча матч і пройшов за переваги мадридистів, все ж певні гойдалки були. І на мій погляд перестраховка із ставкою на нічию тут не завадила. Бо Бензема зняв всі питання лише на 61-й хвилині.

Шеріфф - Інтер, 1:3
В цілому італійці впевнено трималу гру під контролем і дозволили собі розслабити булки лише лише за рахунку 3-0, але не треба забувати, що команда Вернидуба доволі довго стримувала атакувальні дії суперника, аж до 54-ї хвилини.

Спортінг - Бешікташ, 4:0
Єдина гра де не було ніяких гойдалок і питань щодо переможця.

МанСіті - Брюгге, 4:1
Ця гра мене напружила найбільше. Почалось все за планом: після стартового штурму городяни повели і здавалося, що далі господарі впевнено доведуть свою перевагу до цілком комфортної. Але до перерви бельгійці організували гол у ворота Сіті і пішла перейшла у фазу, коли статися могло що завгодно. На початку другого тайму молодий гравець Брюгге не спромігся реалізувати вихід сам на сам з голкіпером і після цього господарі поля познущалися над суперником.

Підбиваючи підсумки другого дня, спрогнозую питання деяких читачів: мовляв можна було ставити лише на перемоги і виграш склав би значно більше, але відповідь на це питання у моїх наступних абзацах.

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Отже. Ліга Європи… показую, на кого і на що я поставив весь попередній виграш і ось тут мої традиційні перестраховки спрацювали у двох з трьох випадків.

Легія - Наполі, 1:4
Італійці зараз займають гідне місце у чемпіонаті Італії, але у Лізі Європи примудрилися розтринькати очки у стартових турах. Тож я не мав сумнівів, що із мотивацією у них все буде гаразд. І не помилився, хоча перший тайм Наполі примудрився програти і змусити мене нервувати. Але у другій половині вони впевнено декласували поляків, забивши аж чотири м’ячі і підняли мою самооцінку :-)

Реал Сосьедад - Штурм, 1:1
Цей матч мав стати найбільш безпроблемним, але м’яч вперто не хотів залітати до воріт австріяків. Так буває. Більш того, Штурм повів у рахунку перед перервов. На щастя, Реал продовжив штурмувати ворота суперника (70% володіння м’ячем), завдавши загалом 30 ударів проти 7 і, врешті решт, зрівняв рахунок. Але скажу відверто, я здивований, що Сосьедад не переміг.

Лейчестер - Спартак, 1:1
Ще один типовий для вчорашнього дня сценарій. Спочатку був сухий перший тайм, а після перерви знов гості, які не були фаворитами, першими відкрили рахунок. Лестер швидко відігрався, та довести гру до перемоги не спромігся. Не дивлячись на тотальну перевагу (73% володіння м’ячем і співвідношення ударів по воротах 13-4).

Як бачите, саме моя тактика перестраховки врятувала мене від втрати грошей. Бо як би я поставив на перемоги Сосьедада і Лестера - мої бабосики сказали б мені “Па-па”.

Позаду три дні ставок і можна підвести головний підсумок: я поставив загалом на 10 матчів і в жодному не помилився, збільшивши стартовий капітал у 1,73 рази. А якби я поставив не 1 долар, а наприклад, 10 000? Ну це питання було чисто риторичним :-) Головне, що мені точно було подвійно цікаво дивитися ті матчі :-)

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