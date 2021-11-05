Джерело - Чемпіон.

В Олександрії відбувається матч 14 туру УПЛ Олександрія - Металіст 1925.

На 33-ій хвилині матчу Рибалка видав чудову передачу на Кирюханцева, який з гострого кута зміг переграти голкіпера гостей Шеліхова. На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Олександрії.

Відзначимо, що для голкіпера Дениса Шеліхова це перший матч у складі харківського Металіста 1925 в УПЛ і перший пропущений гол. Раніше Шеліхов виходив у складі харківської команди у Кубку України проти команди Епіцентр (1:0).

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