Джерело - Чемпіон.
Уболівальники стамбульського Галатасарая після матчу 4-го туру Ліги Європи проти Локомотива (1:1) напали на фанатів московського клубу.
Про це повідомляє телеграм-канал OFNEWS.
Фанати турецького клубу напали на вболівальників залізничників, яким не вдалося потрапити на гостьовий сектор. Нападники мали чисельну перевагу, але російським уболівальникам вдалося відбитися. Крім того, в конфлікт оперативно втрутилися стюарди та поліція.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua