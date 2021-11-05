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Вболівальники Галатасарая атакували фанатів Локомотива після матчу Ліги Європи
#Галатасарай, #Локомотив

Джерело - Чемпіон.

Уболівальники стамбульського Галатасарая після матчу 4-го туру Ліги Європи проти Локомотива (1:1) напали на фанатів московського клубу. 

Про це повідомляє телеграм-канал OFNEWS.

Фанати турецького клубу напали на вболівальників залізничників, яким не вдалося потрапити на гостьовий сектор. Нападники мали чисельну перевагу, але російським уболівальникам вдалося відбитися. Крім того, в конфлікт оперативно втрутилися стюарди та поліція.

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