Півзахисник Шахтаря Алан Патрік віддав одну з найефектніших результативних передач у 4-му турі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Бразилець потрапив до четвірки номінантів на асист тижня. Матвієнко виконав верхове закидання, яке Патрік дотиком грудей переправив на Фернандо.

Assist of the Week goes to ___________ 🎯#UCLassists | @Lays_football | #UCL pic.twitter.com/su6bbBALYA