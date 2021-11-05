Вдала дія бразильця не врятувала команду від поразки

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік віддав одну з найефектніших результативних передач у 4-му турі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Бразилець потрапив до четвірки номінантів на асист тижня. Матвієнко виконав верхове закидання, яке Патрік дотиком грудей переправив на Фернандо.

Нагадаємо, що Шахтар з рахунком 1:2 поступився Реалу у 4-му турі Ліги чемпіонів.

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