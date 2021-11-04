Нападник відібрав м'яч і забив гол

Джерело - Чемпіон.

У Запоріжжі відбувається матч 4-го туру Ліги конференцій Зоря - ЦСКА.

На 86-ій хвилині матчу гості вкинули аут на власній половині поля. Шахаб запресингував опонента і відібрав м'яч - обіграв капітана гостей та влучно пробив у нижній кут воріт ЦСКА. Голкіпер суперника не зміг врятувати свою команду. Зоря вийшла вперед - 1:0.

Нагадаємо, Зоря хоче обміняти Кочергіна на Аллах'яра.

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