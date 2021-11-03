Джерело - Чемпіон.

Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер, який знаходиться у Харкові за адресою Московський проспект, 197д, шокує своїм виглядом.

У цьому медичному закладі плановий огляд проходять усі харківські спортсмени.

Серед них - збірна України із синхронного плавання, яка на Олімпіаді в Токіо вперше в історії незалежної України здобула медаль у цій дисципліні Дівчата стали бронзовими медалістками літніх Ігор.

Одна з тих спортсменок, хто гордо представляла Україну на Олімпійських іграх - синхроністка Аліна Шинкаренко. У своєму Instagram вона показала шокуючі кадри лікарні, де атлети збірної України проходять обстеження.

"Ми проходили тут плановий огляд минулого року. Нам казали, що зроблять ремонт, і все буде добре. Але, як бачите, за рік там нічого не змінилося", – написала Аліна.

Нагадаємо, народна депутатка від Слуги народу публічно порушує закон і хизується цим.

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