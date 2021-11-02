Школа беттінгу - на старт!

Чемпіон запускає "Школу беттінгу"

Джерело - Чемпіон.

Відвідувачі Чемпіона та інших українських спортивних сайтів навряд чи можуть не помітити велику кількість реклами від букмекерських компаній. Насправді вона не тільки на сайтах, вона всюди де тільки можна - на телебаченні, у метро, на сітілайтах і бігбордах. За різними оцінками, на сьогоднішній день, близько 25% відсотків дорослого чоловічого населення України хоча б раз на місяць відвідує сайти букмекерів аби зробити ставку. Індустрія беттінгу розквітає, і це відбувається за рахунок грошей гравців-невдах.

Букмекерських компаній стає все більше, бо завдяки онлайну зросла доступність послуги зробити ставку. Тепер це можна робити будь де, будь коли. Головне, щоб був інтернет і спортивні події, а не так, як це було на початку пандемії COVID-19, коли спортивні змагання в усьому світі зупинилися.

За останній час до нас неодноразово зверталися наші читачі із питанням зробити щось на кшталт академії беттінгу. Ми відмовчувалися і навіть ігнорували цей запит, бо в нашій редакції немає профільних спеціалістів у цьому питанні. До того ж ми розуміємо, що давати поради у цьому напрямку - річ доволі суперечлива, адже мова йде про гроші, а точніше про можливість із високою вірогідністю їх втратити.

Але так сталося, що ми випадково познайомилися з експертом, який професійно заробляє на ставках протягом останніх восьми років і вмовили його на співпрацю із нашим ресурсом. При чому питання вмовляння лежало зовсім не у площині грошей. Наш експерт - людина вже заможна і, заробивши достатньо грошей на беттінгу, сприймає можливість допомогти іншим гравцям, як справу честі, як велике протистояння між букмекерськими конторами і гравцями. Він не любить програвати, і знає що треба, аби цього не відбувалося. І погодився допомогти іншим гравцям зняти рожеві окуляри щодо заробітку на беттінгу, а також власноруч буде робити реальні ставки, які ми будемо відображати у нас на сайті. Крім того, всі бажаючі отримають можливість кинути виклик новоспеченому експерту сайту і спробувати довести свої знання і таланти у цій галузі.

Як ви розумієте, зі зрозумілих причин наш профі не може використовувати власне ім’я та прізвище, аби не привертати до своєї персони зайвої уваги. Тому на нашому сайті він буде використовувати нікнейм, який обрав власноруч. Нікнейм, який, з одного боку дає зрозуміти, що він людина цікава та амбіційна, а з іншого боку, людина - що воліє знаходитись у тіні.

Отже… У цьому місці матеріалу звучить барабанний дріб і … ми офіційно відкриваємо спеціальний блог із назвою “Школа беттінгу” і відсьогодні з вами її ведучий - BettMan.

Далі буде...

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