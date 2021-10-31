Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Реала та Баварії, колумбієць Хамес Родрігес, який зараз виступає за катарський Аль-Райян відзначився хамською повідінкою під час матчу чемпіонату Катара.

У зустрічі з Аль-Арабі Хамесу не сподобалося, що суддя дав йому жовту картку. Спочатку Хамес намагався поговорити з ним спокійно. Не вийшло – тоді Хамес накинувся на суддю, але його відтягли одноклубники.

За новий клуб Хамес зіграв 4 гри - 1 гол і 1 асист.

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