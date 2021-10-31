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31 жовтня виповнюється 57 років легендарному нападнику збірної Нідерландів і італійського Мілана Марко ван Бастену.

"Утрехтський лебідь" був природженим бомбардиром з інстинктом убивці, забив 242 голи в 338 матчах, але змушений був завершити кар'єру в 29 років через хронічну травму коліна. Нападник відзначався схильністю до акробатичних голів, так званих бісіклет, але свій найлегендарніший гол футболіст забив у фіналі Євро-1988 у ворота збірної СРСР, які захищав Ринат Дасаєв.

Нагадаємо, напередодні виповнився б 61 рік Дієго Марадоні, його гол у ворота Англії - найкращий в історії футболу.

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