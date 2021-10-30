Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30 жовтня, легендарному Дієго Марадоні виповнився б 61 рік...
Зірковий аргентинець завжди "славився" своїм неспокійним характером поза футбольним полем: наркотики, епатаж, розгульний спосіб життя. Однак, не дивлячись на свої витівки, Марадона залишається одним із найвеличніших футболістів в історії футболу.
Загадаємо, як змінювався Дієго протягом життя.
Найвідомішим матчем Марадони стала гра зі збірною Англії у чвертьфіналі чемпіонату світу 1986 року.
В тому поєдинку аргентинець забив два принципово різні голи у ворота Пітера Шилтона.
Перший гол був названий Рукою Бога:
Другий Голом сторіччя:
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