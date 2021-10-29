Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер збірної України, легенда світового футболу, Андрій Шевченко привітав старшого сина - Джордана з 17-річчям.

"Ми не можемо повірити, що тобі 17! З днем народження, Йордан! Ми тебе дуже любимо!" - написав Шева в своїх соцмережах.

Нагадаємо, Шевченко разом із дружиною Крістін Пазік виховують чотирьох синів: Джордана, Крістіана (14 років), Олександра (9 років) і Райдера-Габріеля (7 років).

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