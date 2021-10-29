 У 2006 році вад дер Саар відбив три пенальті в грі з Манчестер Юнайтед, а сьогодні святкує день народження | Блоги | Champion.com.ua
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У 2006 році вад дер Саар відбив три пенальті в грі з Манчестер Юнайтед, а сьогодні святкує день народження
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У 2006 році вад дер Саар відбив три пенальті в грі з Манчестер Юнайтед, а сьогодні святкує день народження

Сьогодні 14:20 Андрій Твердохліб 46 0
У 2006 році вад дер Саар відбив три пенальті в грі з Манчестер Юнайтед, а сьогодні святкує день народження

Джерело - Чемпіон.

29 жовтня 1970 року народився легендарний нідерландський воротар Едвін ван дер Саар, який з 1990 по 2011 роки захищав кольори Аякса, Ювентуса, Манчестер Юнайтед і Фулгема. За збірну Нідерландів голкіпер зіграв 130 матчів і пропустив 87 голів.

Пам'ята серія пенальті сталася в фіналі Суперкубка Англії 2007 року, у якій голкіпер не відбив усі три пенальті від футболістів Челсі.

Також 29 жовтня святкує день народження легенда українського футболу - Руслан Ротань.

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